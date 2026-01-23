元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が23日までに自身のインスタグラムを更新。肩出しショルダーニットショットを投稿した。自身のインスタグラムで「肩出すにはちと早かった」とつづった。写真では黒の肩出しショルダーニット＆デニムコーデショットを投稿した。ネットでは「とてもかわいい」「風邪ひかないようにね」「大人コーデ素敵」「天使すぎる」「寒そうｗ」などの声が上がった。