総務省は23日、2025年平均の全国消費者物価指数を発表しました。値動きの激しい生鮮食品を除く総合は前の年と比べて3.1％、4年連続の上昇となりました。品目別に見ますと、コメ類は67.5％上昇し、比較可能な1971年の調査開始以来最大の上昇率となりました。チョコレートが原料価格の高騰から35.7％、コーヒー豆が産地の天候不良などにより39.8％上昇しました。また、高校無償化の影響で公立高校の授業料は71.1％下落しました。