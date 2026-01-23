バーガーキングは、2026年1月23日から1月29日まで、人気のサイドメニュー3種類から2種類を組み合わせて、最大250円割引きになるキャンペーンを開催します。各日14時からスタート今回のキャンペーンでは、「チキンナゲット 5ピース」「オニオンリング」「チリチーズフライ」の3種類のサイドメニューの中から、異なる2種類を選びます。どの組み合わせでも価格は500円。たとえば、「オニオンリング」と「チリチーズフライ」を選ぶと、