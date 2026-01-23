¥È¡¼¥¿¥ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥­¥¢¡¼¥¸¥å¡×¤Î¡¢3Ç¯Ï¢Â³Çä¾åNo.1¢¨1 ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈþÍÆ±Õ¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥­¥Ã¥É EX¡×¤«¤é¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡×¢¨2 ÇÛ¹ç¤Î¿·¥¿¥¤¥×¤¬ÃÂÀ¸¡£»È¤¦¤¿¤ÓÁÇÈ©¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯Æ³¤­¡¢Çò¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¤È©¤¬³ð¤¦¡Ö¥Þ¥­¥¢¡¼¥¸¥å ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥­¥Ã¥ÉEX¥Ö¥é¥¤¥È¥°¥í¥¦¡×¡ã¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¦ÆüÃæÍÑÈþÍÆ±Õ¡ä¡ÚÁ´6ÉÊ¡Û¤ò¡¢2·î21Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¢¡¡Ö¥Þ¥­¥¢¡¼¥¸¥å ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥­¥Ã¥É EX ¥Ö¥é¥¤¥È¥°¥í¥¦¡×¤Ï