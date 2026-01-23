【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ライブ映画『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at 東京ドーム【4Kリマスター】』の劇場公開と特典映像の上映が決定した。 ■本編終了後には貴重な特典映像も上映！ 1983年のデビューから1992年に解散するまで日本の音楽シーンを席巻した人気バンド、チェッカーズ。1988年に行われた一度限りの東京ドームでのライブ映像が、全国の映画館で3月20