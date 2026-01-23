ＪＲ西日本では、大雪の影響できょう１月２３日の始発から運転を取り止めている線区があります。取りやめているのは○北陸線：長浜駅〜敦賀駅間○湖西線：近江舞子駅〜近江塩津駅間です。運転再開は、北陸線は米原駅１２時１分発近江塩津駅行きの新快速から、近江塩津駅１３時６分発姫路駅行きの新快速からの予定です。湖西線の再開は、近江今津駅１２時４３分発の敦賀駅行きの新快速から、近江今津駅１３時１０分発姫路駅行