米国のトランプ大統領が目指すデンマーク自治領グリーンランドの領有を韓国紙が社説で取り上げた。デンマークは米国と同じ北大西洋条約機構（NATO）の加盟国。社説は「同盟を信じられない時代が到来した」と危機感をにじませた。中央日報は社説で「トランプ大統領が17日、グリーンランド併合に反対するという理由で欧州8カ国に関税（2月から10％、6月からは25％）を課すと威嚇したことで、欧州全域に大きな衝撃が走った」と論評。