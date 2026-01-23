衆議院選挙の和歌山１区で、共産党の県副委員長の前久さんが出馬を表明しました。衆議院選挙の和歌山１区に共産党から出馬を表明したのは、党県副委員長の前久（まえ・ひさし）さん（６９）です。前さんは、物価高対策として全品目で消費税を５％に引き下げることや大幅な賃上げなどを訴えるとしています。（前久さん）「物価高どんどんどんどん進んできていますから。立候補して高市自民党・維新の会政権と真正面から対決