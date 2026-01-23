元TOKIOの松岡昌宏が主演を務める、“深夜ラジオ”と“ハガキ職人”を描く舞台『はがきの王様』のキャスト陣が23日、発表された。同作に、松田好花（日向坂46）が出演を果たす。【写真】豪華！『はがきの王様』キャスト陣本作は、お笑い芸人としてデビューし、その後ラジオ・テレビ番組の構成作家などを経て、映画「サバカンSABAKAN」の監督やドラマ「半沢直樹」、「サンクチュアリ‐聖域‐」などの脚本を手掛ける金沢知樹氏の