俳優谷原章介がMCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に23日、出演。22日に肺炎のため86歳で亡くなった「ひふみん」こと将棋の加藤一二三・九段をしのんだ。別の番組で一緒になったことがあるという谷原は「わざわざ楽屋までごあいさつに来てくださって。将棋の問題の解説みたいなものをしてくれるのでお越し頂いた。もう、目をキラッキラッさせながらお話しするんですよ。もう、愛らしいし