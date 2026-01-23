メッツのデビッド・スターンズ編成本部長は２２日（日本時間２３日）、球団公式Ｘ（旧ツイッター）で公開された映像インタビューで、千賀滉大投手（３２）の現状について極めて前向きな見通しを語った。昨季の千賀は２２試合に先発して７勝６敗、防御率３・０２。６月１２日に右太ももを痛めるまで防御率トップだったが、７月１１日の復帰後は白星なしの３敗と急降下し、９月にマイナー降格も経験するなど不本意な１年だった。