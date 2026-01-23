フジテレビの動画配信サービス・FODでは、RIIZEの冠バラエティ番組『#ライバケ -RIIZE VACATION-』を、23日から独占配信している。『#ライバケ -RIIZE VACATION-』RIIZEは、東方神起、少女時代らを輩出してきたSM ENTERTAINMENTから2023年にデビュー。2月21日〜23日に、男性K-POPグループ最速で東京ドーム3Days公演が決まっている。『#ライバケ -RIIZE VACATION-』は、そんな彼らが、日本でのちょっとした休暇(VACATION)の中で、や