ヨロズ物流は、2026年に販促強化を予定している「CHAOYANGトラックタイヤ」の商品ラインナップを発表しました。2025年末に公開されたスタッドレスタイヤに加え、夏用タイヤやオールシーズンモデルを含めた全貌が明らかになりました。用途や走行環境に応じて選べる豊富な製品構成を通じ、“現場目線のタイヤ選び”を提案するラインナップの魅力をお届けします。 ヨロズ物流「CHAOYANGトラックタイヤ」2026年ラインナップ