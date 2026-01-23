気象予報士の舩橋沙貴さんが22日までにインスタグラムを更新。番組出演時の衣装姿を投稿した。「マリーゴールドっぽい色が素敵な衣装でした」とコメント。満面の笑みを浮かべた、ニット姿の近影を公開した。この投稿にフォロワーからは「たまらない笑顔です」「イイ笑顔だね!こりゃモテる」「笑顔が超キュート」「ほっぺが可愛い」とコメントが寄せられている。船橋さんは北海道出身。大学卒業後に公立中学校の理科教員を務めた。