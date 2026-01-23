株式会社スターダストプロモーションと株式会社バンダイナムコミュージックライブが手がけるオーディション「HAJIMARE Project」が、22日までにインスタグラムのストーリーズ機能を更新。候補生、中嶋星（24）の動画を投稿した。中嶋は「中嶋星です」とあいさつし「たくさんの人に音楽を通して、生きがいだったりとか支えになれるように頑張ります。自分を推して始まれ未来」とガッツポーズをし、笑顔を見せた。中嶋は東京都出身、