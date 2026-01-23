元テレビ東京のフリーアナ鷲見玲奈（35）が22日にインスタグラムを更新。エプロン姿を披露した。鷲見アナは「1／22はカレーの日ということで、昨日作ったカレーの写真をそして1月23日は、『カレーうどんの日』として新たに制定されました!」とつづり、エプロン姿でカレーを作る姿を写真で公開した。続けて「みんな大好きカレー!この日は2日目のカレーうどんを見越して、しめじや長ネギ、白だしなどを入れて和風のカレーにしてみ