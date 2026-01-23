歌手でタレントの堀ちえみ（58）が22日までに自身のブログを更新。夫の実業家尼子勝紀氏のスマホを見て衝撃を受けたことを報告した。「主人のスマホを見て驚いたこと主人のスマホユーザー辞書が、私の曲名で埋まっていたことに、超驚いた!」とつづった。「私の曲名を打つのが、めちゃくちゃ速いなぁと思ってはいたんだけど…まさかユーザー辞書に全曲登録していたとはすごい愛を感じてしまいました笑w」とのろけた。また「…