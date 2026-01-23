お笑いコンビ、おぼん・こぼんのおぼん（76）が22日までにインスタグラムを更新。運転免許証を更新したことを報告した。「免許証更新して来ました」と報告し、免許証の画像を投稿した。続いて「後期高齢者に成ると大変自動車学校に行って実地試験府中に行って認知症機能テストそして最寄りの警察署に行って交付」と説明し「高齢者の事故が多いから仕方ないよねこれが最後かな?ぷうっ」とぼやいた。