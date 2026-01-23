»î¹çÁ°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î22Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Î³«»ÏÄ¾Á°¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÈKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬»¨ÃÌ¡£²¬ÅÄ¤¬¡Ö°¡¼ù¤µ¤ó¤ËÊú¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢°¡¼ù¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÊú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¢ö¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥É¥­¥É¥­¤µ¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÊú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¢ö¡×°¡¼ù¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾È¤ì¤Þ¤¯¤ë²¬ÅÄ°¡¼ù¡¢²¬ÅÄ¤È¤â¤Ë½÷Î®¿ý»Î¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë