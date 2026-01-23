女優の長谷川京子（47）が23日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「朝8時スタートのピラティス」と書き出した長谷川。「いつもは早くて9時スタート、だったのだけど、朝の太陽ってこんなに清々しくて気持ち良いんだ」とつづった。タンクトップからは健康的に鍛え上げられた腕がチラリ。朝日に照らされる美しい写真をアップした。ファンからは「美しい」などのコメントが寄せられた。