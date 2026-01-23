グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ＝29）が22日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。「あれ、もう寝るの?」と問いかけ、四つん這いになりながら胸元を強調させたショットを公開した。この姿にフォロワーからは「もはや、安村の世界観」「服着てる?」「刺激が強すぎる」「裸と思いました」とコメントが寄せられている。天羽は「令和最強のコンプラ女」としてSNSでも話題となっている。