さいたま市・西区の事務所兼住宅で16日、軽トラックから仕事道具が盗まれる車上荒らしがあった。防犯カメラには、たばこをくわえた人物が荷台を物色し、インパクトドライバーやバッテリーなど総額約10万円相当を持ち去る姿が捉えられていた。犯人は盗んだ後に荷台のシートを元通りにするなど手慣れた様子だったという。深夜の駐車場で車上荒らしさいたま市・西区にある事務所兼住宅で16日午前2時頃にカメラが捉えたのは、たばこを