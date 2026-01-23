タレント朝日奈央（31）が22日、インスタグラムを更新。メガネ姿を披露した。「今日のひるおびでお話ししたアイウェアの話」と書き出し、「2025年からメガネにどハマりしてしまい、気が付けば毎日掛けています」とつづり、メガネ姿を多数披露した。「明日の生放送、8：15〜NHK『あさイチ』是非ご覧ください」と呼びかけた。この投稿に「素敵」「メガネがお似合いで綺麗ですね」「私服センス抜群だね！！メガネも」「お似合いですよ