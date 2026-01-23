「DXは技術の話じゃありません。99％は人です」――東北大学でDXをリードする藤本一之さんはそう語る。東北大学と言えば、他大学がこぞって参考にする大学DXの先駆者なのだが、その中心人物が現場の負荷の大きさを明かした。一体何が起きているのか。（ノンフィクションライター酒井真弓）躍進の東北大学で、DXリーダーが疲弊する理由東北大学は2024年、「国際卓越研究大学」の第1号に選ばれた。世界トップレベルの研究力を期