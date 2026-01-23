千葉県の熊谷知事は２２日の定例記者会見で、衆院選（２７日公示、２月８日投開票）に向け、与野党そろって消費税減税を掲げていることに関連し、「ほとんどの政党で財源の裏付けがないと言わざるをえない。コロナ禍以降、財政規律が大きく崩壊していることを象徴するような総選挙になるのではないか」との考えを示した。熊谷知事は、財源の裏付けがない中での消費税減税は、円安や金利上昇を加速させ、更なるインフレや投資の