元モーニング娘。で女優の久住小春（33）が23日までに自身のインスタグラムを更新。人気アナウンサーらとの食事会ショットを披露した。ストーリーに自身と日本テレビの岩田絵里奈アナウンサ―、元フジテレビのフリーアナウンサー・久代萌美の3ショットをアップした。岩田アナは3月をもって日本テレビを退社し、芸能事務所「テイクオフ」に所属予定。