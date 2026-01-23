移民捜査官に連行される保育園児のリアム・コネホ・ラモス君（5）＝20日、ミネソタ州ミネアポリス/Columbia Heights Public Schools（CNN）米ミネソタ州ミネアポリスで20日、保育園から帰宅した5歳の男の子が移民取り締まりの連邦捜査官によって拘束され、連行された。弁護士や学校関係者は22日、男の子がテキサス州にある移民税関捜査局（ICE）の施設で父親と一緒に勾留されていることを明らかにした。ミネアポリス郊外コロンビア