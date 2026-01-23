SNSのアプリを使って元妻の女性に「クソども一掃してやるわ」などとメッセージを送って脅したとして、高松市国分寺町の無職の男(50)が22日、脅迫の疑いで逮捕されました。 警察によると、男は22日午後0時20分ごろから午後0時40分ごろにかけて、SNSのメッセージ機能を使って元妻の女性（41）に対し、「クソども一掃してやるわ」「クソボコボコに追い出してやる」「クソ犬も蹴り殺してやる」などとメッセージ