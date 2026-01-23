気象庁によりますと、近畿地方は冬型の気圧配置となり、上空約１５００メートルには氷点下９度以下の寒気が流れ込んでいます。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション 降雪のピークは過ぎましたが、近畿北部では２３日夜遅くにかけて寒気の影響が残る見込みだということです。 ２３日０５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）滋賀県