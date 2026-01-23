政府は23日、閣議を開き、衆議院を解散することを決定しました。政府は23日、閣議を開き、衆議院の解散を決定し、午後1時に予定される本会議で、額賀衆院議長が解散詔書を読み上げます。その後、再び臨時閣議を開いて政府は今月（1月）27日公示・来月（2月）8日投開票の総選挙の日程を決定します。高市総理は衆議院を解散する理由として、日本維新の会との連立合意など、大きな政策転換があったことなどをあげていますが、野党は「