JR東海によりますと、東海道新幹線は米原地区での積雪の影響で、きょうの始発から、名古屋駅から京都駅の間の一部区間の上下線で通常より速度を落として運転するということです。これにより、名古屋駅から京都駅の間を通過する新幹線にも遅れが見込まれるということです。JR東海は、遅れに関する最新の情報についてはホームページで確認するよう呼びかけています。