"合計100歳"の激突で「交通事故」級の戦慄KO劇。47歳ファイタが53歳の相手に開始59秒でヒザ一閃。ゴング“即担架投入”の衝撃的な幕切れにファンも「バキっと聞こえた」「骨が折れた音がした」と騒然となった。【映像】「嫌な音が」担架投入の衝撃KO1月18日、後楽園ホールで開催された「RISE195」で、47歳の安彦考真対53歳のYO UEDAという異例の"中高年対決"が実現。トーナメントリザーブマッチながら大会最速の秒殺劇で安彦が