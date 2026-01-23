衆院は２３日午後に解散される。同日召集された第２２０通常国会の冒頭での解散となる。政府はその後の臨時閣議で、第５１回衆院選の日程を「２７日公示―２月８日投開票」と正式決定する。解散から投開票までは１６日間と戦後最短で、昨年１０月に就任した高市首相（自民党総裁）の政権運営や、自民と日本維新の会の連立政権への信任などを争点に、与野党は事実上の選挙戦に突入する。政府は２３日午前の閣議で衆院解散を決定