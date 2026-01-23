お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが２３日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。将棋界の人気を牽引したレジェンド、加藤一二三さん（８６）への思い出を語った。加藤さんは２２日、肺炎のため死去。史上初の中学生棋士としてプロデビューし、史上最年長の７７歳５か月まで現役を続け、引退後はバラエティー番組などで人気を博した。テレビ番組で「何度もご一緒させて