お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、２３日未明放送の「オードリーのＮＦＬ倶楽部」（日本テレビ系）を体調不良のため休んだ。番組は相方の春日俊彰と五十嵐にいかアナウンサーが進行させ、ボーカルダンスユニット「Ｍ！ＬＫ」のリーダー吉田仁人がゲスト出演。ラルフ鈴木アナも出演した。ＮＦＬはレギュラーシーズンを終え、日本時間２月９日のスーパーボウル（サンタクララ）出場をかけた戦いが佳境を迎えようとしている