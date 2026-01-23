ソフトバンクの海野隆司捕手（２８）が、正捕手としての地位確立へ静かに闘志を燃やした。このオフも今宮健太内野手（３４）が福岡・宮若市で行う自主トレに２年連続で参加。寒波が襲来した２２日も尊敬する先輩とともにみっちり汗を流した。昨季は長らく鷹の正捕手に君臨してきた甲斐の巨人移籍で空いた穴を埋めるように、自己最多の１０５試合に出場。リーグＶと５年ぶりの日本一に大きく貢献し、飛躍のシーズンとなった。だ