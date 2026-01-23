２３日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２０９円高の５万３８９８円と続伸して始まった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウが３０６ドル高と上昇。グリーンランド問題に関して、トランプ米大統領が欧州８カ国に対して課す予定だった追加関税を取り下げたことが好感された。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。為替は１ドル＝１５８円５０銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫ