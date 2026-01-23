ドル円理論価格1ドル＝158.20円（前日比-0.22円） 割高ゾーン：158.65より上 現値：158.46 割安ゾーン：157.76より下 過去5営業日の理論価格 2026/01/22158.43 2026/01/21158.78 2026/01/20158.54 2026/01/19157.69 2026/01/16157.94 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動