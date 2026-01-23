外国人政策の関係閣僚会議であいさつする木原官房長官（手前から3人目）＝23日午前、首相官邸政府は23日、外国人政策の関係閣僚会議を首相官邸で開き、永住や「帰化」といった手続きの厳格化や税・社会保険料の未納防止を盛り込んだ新たな総合的対応策を取りまとめた。外国人の土地取得ルール策定に向けた議論を進めることや、日本語や社会制度を学習するプログラム創設の検討を明記。「秩序ある共生」を強調し、「国民と外国人