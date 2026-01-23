ローソンストア100からの発表です。【映像】ローソンストア100からの発表「ローソンストア100は、ストアコンセプトの『あたらしい・おいしい・うれしい』の一環で、2026年1月28日（水）から2月24日（火）までの4週間、『デカ盛りチャレンジ』を実施します。本企画は、物価高が長期化し、食品価格の上昇や内容量の実質的な減少が続く中、『できるだけ出費は抑えたいが、満足感は妥協したくない』という生活者の声に応える取り組み