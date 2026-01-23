アメリカのトランプ大統領は22日、中国の習近平国家主席が「年末」にアメリカを訪問する予定だと明らかにしました。12月には南部・フロリダ州で、中国もメンバー国となっているG20サミット＝20か国の首脳会議が開かれる予定となっています。トランプ氏は去年11月、習主席が今年のうちに国賓として訪米することで合意したと表明していました。