セミファイナル進出に向け価値ある1勝だ。渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が1月22日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。ボーダー争い演じる赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）との激戦を制し、個人5勝目を手にした。【映像】白鳥翔、ヒリヒリの激戦を制した対局 一部始終当試合は起家からU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、EX風林火山・勝又健志（連盟）、園田、白鳥の並びでスタート。東1局、小林が先制リーチで仕