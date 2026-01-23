【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は23日、EU臨時首脳会議後の記者会見で、デンマーク自治領グリーンランドを含む北極圏へ経済、安全保障の両面で投資を強化する考えを示した。