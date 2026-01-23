中日でもプレーしたブルージェイズのジャリエル・ロドリゲス投手（28）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にキューバ代表として出場することが決まった。22日（日本時間23日）、全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。ロメロ記者はロドリゲスについて「3月1日にアリゾナでチームに合流する予定」と記し「リリーフのみの登板で、1試合あたり2イニ