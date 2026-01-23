ダボス会議の際の会談で握手を交わすトランプ米大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は22日、米国を交えてロシアとアラブ首長国連邦（UAE）で三者会合を行うと明らかにした。ウクライナでの戦争の終結に向けて和平交渉が活発になっているとみられる。ゼレンスキー氏はスイスで開かれている世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）