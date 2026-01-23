NTTドコモが住信SBIネット銀行を傘下に収め、ドコモサービスとの連携に向けたサービス開発を進めている。具体的なサービスの登場は夏以降になる見込みだが、現在の進捗とドコモの状況に関して、同社コンシューマサービスカンパニー ウォレットサービス部長の田原務氏に話を聞いた。NTTドコモコンシューマサービスカンパニーウォレットサービス部長 田原務氏ドコモ＋三井住友信託銀行＋住信SBIネット銀行で一緒に取り組むドコモが住