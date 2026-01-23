ヤマハ発動機販売は"クロスプレーン・コンセプト"に基づく水冷・4ストローク・DOHC・直列3気筒・888cm³エンジンを軽量アルミフレームに搭載したスーパースポーツモデル「YZF-R9 ABS」の新色を5月15日に発売する。また、2025年にヤマハ発動機が創立70周年を迎えたことを記念した「70th Anniversary Edition」を200台限定で1月30日に発売する。「YZF-R9 ABS」ブルー○■新カラーにヤマハレーシングイメージを強調した"ブルー"を