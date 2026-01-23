佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の23日の天気をお伝えします。「最低気温」 各地で身に染みる寒さです。最低気温は福岡県八女市で氷点下4.3℃、朝倉市で氷点下3.6℃、大牟田市で氷点下2.9℃、久留米市で氷点下2.3℃など冷え込みました。 「最高気温はどうなのか？」 福岡市で7℃、北九州市で6℃など平年は下回りますが、22日よりは少し高くなる見込みです。日中の寒さは少々弱まりそうです。