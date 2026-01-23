乃木坂46の五百城茉央（20）が23日までに自身のインスタグラムを更新。成人の振り袖の帯に込められた思いを告白した。自身のインスタグラムで「母の帯を身につけて、お世話になっている皆さんに囲まれて振袖を撮っていただきました」と、成人の振り袖で母親の帯を着けていたことを告白した。さらに「二十歳、無邪気な心を忘れずに頑張るぞっ」と二十歳の抱負とともに振り袖ショットを公開した。最後に「いつもありがとうご