「カトキチ」ブランドの冷凍うどんを展開するテーブルマークは、1月22日「カレーの日」に着目し、翌23日を新たな記念日「カレーの日の次の日は『カレーうどん』の日」に制定した。同社の調査によると家庭で作るカレーは「多めに調理」することが多いという。余った翌日のカレーに冷凍うどん、めんつゆ、牛乳、ネギなどを使って手軽においしくアレンジできることをアピールする。日本記念日協会が認定。22日に都内で発表会を開